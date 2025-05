Casal foragido por roubo no Amapá é preso pela PC no Marajó

Um casal, que não teve o nome revelado, foi preso em Breves, no Marajó, por estar na condição de foragidos da Justiça do Estado do Amapá. A ação para capturar os evadidos ocorreu na quinta-feira (15), após a cooperação entre a PCAM e a PC do Pará. Segundo as informações policiais, os mandados expedidos contra os investigados eram referentes ao crime de roubo.

A captura do casal foi realizada por policiais civis da Superintendência Regional das Ilhas do Marajó. Após as investigações apontarem que o casal havia fugido do Amapá, teve início a busca realizada pelos agentes dos dois estados, que já estavam seguindo o rastro dos evadidos.

Inicialmente, as informações apontavam que os suspeitos estavam escondidos na zona rural de Breves, em um imóvel nas proximidades do rio Macujubim. No entanto, após as apurações, foi descoberto pela equipe que os alvos estariam na sede do município. O primeiro a ser encontrado e preso foi o homem, que estava na estrada PA-159, no bairro Nova Breves. Ele foi abordado e recebeu voz de prisão na hora. Em seguida, foi revelado que a mulher estaria escondida nas proximidades. Após buscas, os agentes conseguiram localizá-la e também cumpriram o mandado de prisão expedido contra ela.

O casal foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Breves, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.