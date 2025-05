Homem é detido após arremessar cachorro para dentro de terreno baldio em Belém

Um homem foi detido na tarde desta quinta-feira (15) após ser flagrado arremessando um cachorro para dentro de um terreno baldio, na avenida Arthur Bernardes, nas proximidades da passagem Mirandinha, em Belém. A cena foi registrada em vídeo por uma pessoa que passava pelo local.

As imagens mostram o homem caminhando com o cachorro nos braços e, em seguida, lançando o animal por cima de um muro para dentro do terreno. Após o ato, ele segue andando tranquilamente.

O vídeo ganhou repercussão nas redes sociais. Internautas se mobilizaram e pediram que providências fossem tomadas, tanto na identificação do homem quanto no resgate do animal.

Após a repercussão, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram resgatar o animal. A polícia também foi acionada e iniciou as buscas, conseguindo localizar e deter o suspeito, que foi conduzido a uma unidade policial.

Até o momento, a polícia não detalhou quais procedimentos foram adotados em relação ao cão. Apesar da violência do ato, o animal aparentava não ter sofrido ferimentos graves.

Em nota, a Polícia Civil informa que o suspeito foi preso em flagrante por maus tratos a animais e está à disposição do poder judiciário. "O animal foi resgatado e encaminhado para atendimento veterinário", comunicou.