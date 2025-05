Motociclista é morto a tiros no bairro da Sacramenta, em Belém

O motociclista Denis Diniz da Silva, de 33 anos, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (15/5), na passagem São José com a avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta, em Belém. Segundo as autoridades, dois homens que também estavam em uma moto atiraram contra a vítima, que morreu no local. A motivação do crime é desconhecida.

O Grupo Liberal esteve no local do crime e conversou com um amigo da vítima, que se identificou apenas como Edson, e falou da relação que tinha com Denis. “Ele era muito carismático. Tinha uma loja na Barão. Um rapaz muito respeitador. O conhecia desde pequeno. Para mim foi uma tristeza e uma surpresa”, relatou.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e isolou a cena do crime para que a Polícia Científica (PCEPA) realizasse a perícia. O perito criminal José Cordeiro, da PCEPA, conversou com a imprensa e disse que a vítima apresentava sete disparos pelo corpo, sendo dois deles nas costas, três na região do glúteo e mais dois no braço esquerdo.

“Os tiros foram todos pelas costas, dois deles foram fatais e provavelmente acertaram o coração e o pulmão. Nós encontramos estojos de munição .40. Bem característico de execução. A moto, que não foi alvejada ou danificada, se deslocou apenas 1 metro e 20 no asfalto, então ele (Denis) não estava em velocidade. Provavelmente pela queda e em pouca velocidade, ele pegou os tiros pela costa e caiu.”, explicou.

Os suspeitos fugiram antes da chegada da PM. Até o momento, nenhum deles foi identificado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.