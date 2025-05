Homem é executado a tiros por suspeitos encapuzados dentro de casa em Palestina do Pará

Um homem foi morto nesta terça-feira (13) dentro do próprio terreno, em plena luz do dia, no município de Palestina do Pará. O homem, identificado como Raimundo Donizete Moreira da Silva, foi executado a tiros por criminosos armados que invadiram o imóvel onde ele morava, na avenida 14, no bairro Bananal.

Segundo relatos de moradores, o crime ocorreu por volta das 13h. Dois homens encapuzados chegaram em um carro e invadiram o terreno da vítima. Em seguida, efetuaram diversos disparos contra Donizete, que morreu ainda no local. Após a ação, os suspeitos fugiram rapidamente e, até o momento, não foram identificados.

Donizete tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, o que pode estar ligado à motivação do homicídio. No entanto, a Polícia Civil trabalha com outras possibilidades, que não foram detalhadas.

O modelo do veículo usado pelos criminosos, assim como características físicas dos envolvidos, ainda não foram informados. Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do assassinato.

Equipes da Polícia Científica foram acionadas para realizar a perícia no local do crime. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para exames de necropsia.

Informações que possam ajudar a esclarecer o caso podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia (181).