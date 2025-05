Carro capota em acidente na pista do BRT, na Augusto Montenegro, em Belém

Uma picape capotou ao se envolver em um acidente de trânsito na pista do Bus Rapid Transit (BRT), na avenida Augusto Montenegro, bairro da Marambaia, em Belém. O caso foi registrado na tarde desta terça-feira (13), no cruzamento com a Rua da Marinha. Duas pessoas estavam no veículo, mas tiveram ferimentos leves.

Segundo as informações iniciais, o acidente ocorreu por volta de 13h30, na via expressa do BRT que fica ao lado da estação da Marinha. Pessoas que passavam pela área registraram o caso e compartilharam os vídeos nas redes sociais. Em uma das gravações, uma testemunha relata que o acidente ocorreu, pois a picape teria tentado desviar de outro veículo que havia feito uma conversão errada no cruzamento. Durante a manobra, o carro acabou capotando. Todos os relatos devem ser apurados pelas autoridades de trânsito.

Os vídeos ainda mostram o veículo com as rodas viradas para cima. Pela gravação, também é possível ver os ocupantes do automóvel sendo socorridos por outros condutores que passavam pela área. As vítimas estão conscientes, sentadas na pista e conversam com as pessoas.

A picape, que tinha uma logo com o brasão da Prefeitura de Belém, estava transportando placas de sinalização de trânsito e tintas, que derramaram na pista devido ao capotamento. Os ocupantes vestiam uniformes em que estava escrito “sinalização” nas costas. A redação de O Liberal procurou a prefeitura de Belém para apurar se as vítimas seriam servidores. Até às 18h30, a Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SEGBEL) somente confirmou que uma equipe acompanhou o caso. “A Segbel informa que os agentes de trânsito atenderam a ocorrência até a retirada do veículo”, disse em nota.