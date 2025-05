Adolescente desaparecido é encontrado morto no rio Parauapebas; cidade já registra sete afogamentos

Foi encontrado na manhã desta terça-feira (13) o corpo de Ivan Souza Ferreira, de 17 anos, que estava desaparecido desde o último domingo (11) após se afogar no rio Parauapebas, no sudeste do Pará. O jovem foi arrastado pela forte correnteza e não conseguiu retornar à margem.

As buscas vinham sendo realizadas por equipes do Corpo de Bombeiros de Parauapebas, mas foram os próprios familiares da vítima que localizaram o corpo, em um trecho do rio. Os bombeiros foram acionados para fazer o resgate do corpo.

De acordo com uma testemunha, que conversou com a reportagem do site Correio de Carajás, Ivan foi alertado por um colega sobre os riscos de entrar na água, já que o rio apresentava correnteza intensa naquele momento. Ainda assim, ele decidiu mergulhar e acabou sendo arrastado. O amigo relatou que tentou salvá-lo, mas não conseguiu devido à força da água e à baixa visibilidade.

​O Rio Parauapebas, conhecido por suas águas escuras e turvas, tem registrado mortes por afogamento frequentemente. Somente neste ano, ao menos sete pessoas já morreram nessas circunstâncias, segundo informações do site Correio de Carajás. As ocorrências vêm sendo registradas mesmo fora do período oficial de veraneio e, em muitos casos, em áreas onde há placas sinalizando o perigo.