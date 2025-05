Homem é preso por tráfico de drogas durante operação contra facções em Salinópolis

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta segunda-feira (12), no município de Salinópolis, nordeste do Pará, durante uma operação policial de combate às facções criminosas que atuam na região. A ação foi conduzida por policiais militares do 44º Batalhão, que apresentaram o suspeito e o material apreendido na delegacia da Polícia Civil local.

Com o homem, os policiais encontraram 158 gramas de uma substância análoga ao entorpecente conhecido como oxi, 27 gramas de maconha, duas balanças de precisão, um moedor, um aparelho celular e materiais plásticos utilizados para embalar drogas.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça. Apesar da prisão, a identidade do suspeito não foi divulgada oficialmente.

Durante a investigação, os policiais tiveram acesso a vídeos publicados pelo homem nas redes sociais, nos quais ele compartilhava mensagens que, segundo as autoridades, instigavam ataques contra agentes de segurança pública. Em algumas gravações, ele aparecia ouvindo músicas com trechos como: “É que nós rouba, trafica, não tamo (sic) no Iraque, mas nós somos terrorista (sic), o sangue me alucina, o ódio me fascina.”

"A Polícia Civil informa que um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta segunda-feira (12), em Salinópolis. O suspeito foi apresentado na delegacia pela PM, que apreendeu ainda 158 gramas de substância análoga ao OXI; 27 gramas de maconha; duas balanças de precisão; um aparelho celular; um moedor e materiais plásticos, que estavam sob posse do suspeito”, informou a PC.