Em Santarém, homem é morto com mais de 10 tiros ao chegar de churrasquinho com a família

Jonilson da Costa Queiroz, conhecido pelo apelido de “Pililica”, foi assassinado com mais de 10 tiros na noite de segunda-feira (12/05), na comunidade Cucurunã, região do Eixo Forte, em Santarém, no oeste do Pará. Segundo as informações iniciais, ele tinha o objetivo de chegar com a família a um estabelecimento que vende churrasco quando foi interceptado, quando estava na rodovia Everaldo Martins (PA-457), por cerca de três homens em um carro preto, que desceram e realizaram os disparos à queima-roupa.

Segundo o portal O Impacto, o carro em que a vítima estava com a mulher e o filho foi bloqueado pelo veículo dos suspeitos. Para tentar fugir, Jonilson correu para dentro da residência onde funciona o churrasquinho, mas foi baleado e morreu ainda no local. A Polícia Militar foi acionada para o caso. Os suspeitos conseguiram fugir. As apurações indicam que a vítima já estava sendo monitorada e foi seguida pelos executores.

A Polícia Científica foi acionada para a remoção do corpo e levantamento do local do crime. Para a Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou em nota que "o caso é investigado sob sigilo pela Seccional de Santarém". Até o começo da manhã desta terça-feira (14/5), nenhum suspeito havia sido preso por envolvimento no caso. Os agentes trabalham para esclarecer qual seria a motivação e quem são os envolvidos no crime.