Casal é detido com drogas escondidas em panela de pressão, em Salinópolis

Um casal foi preso suspeito de tráfico de drogas na Vila do Cuiarana, em Salinópolis, no nordeste do Pará. A ação ocorreu na tarde de quarta-feira (14), quando entorpecentes do tipo axi foram encontrados escondidos dentro de uma panela de pressão na casa dos investigados, localizada no bairro Castelo. O homem detido foi identificado pelo vulgo "Baleia". A companheira dele não teve o nome divulgado.

De acordo com as informações policiais, a ação ocorreu por volta das 18h, após denúncias de moradores da área. Uma equipe policial foi ao local para verificar a situação. Segundo o relato dos agentes, quando chegaram ao endereço, a mulher que foi identificada como companheira de 'Baleia' correu para dentro da residência ao ver a aproximação dos militares.

VEJA MAIS

Os agentes contam que a mulher foi alcançada e abordada. Ela disse que não tinha nada de ilícito, mas os agentes perceberam o odor característico de droga no imóvel. Depois de realizarem as buscas, os policiais relataram que encontraram duas pedras de uma substância semelhante ao oxi dentro de uma panela que estava no fogão. Após a droga ser encontrada, 'Baleia' chegou ao local e afirmou que toda a droga pertencia a ele. Diante do flagrante, o suspeito foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

"A Polícia Civil informa que duas pessoas foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas nesta quarta-feira (14), em Salinópolis. Com os suspeitos foram apreendidos cerca de 93 gramas de substância semelhante ao oxi e outros objetos associados às atividades de tráfico”, comunicou.