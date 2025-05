'Futconha': torneio com premiação em maconha é interrompido pela polícia em Manaus

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) interrompeu, na noite da última quarta-feira (14), um torneio de futsal inusitado em Manaus. Intitulada "2º Torneio Futconha", a competição oferecia porções de maconha como premiação aos times vencedores.

O evento acontecia por volta das 23h, em uma quadra localizada no conjunto Prosamim, no bairro Praça 14 de Janeiro. O torneio reunia equipes amadoras com nomes que faziam alusão direta à cannabis, como "Só Brasa", "Verde Esperança", "Chapada Seleção" e "Real Biqueira".

VEJA MAIS

De acordo com a polícia, o evento foi descoberto após uma denúncia anônima. A Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) foi enviada ao local e realizou a interrupção do torneio antes que as premiações fossem entregues.

Os prêmios descritos em um cartaz que circulava nas redes sociais estavam disfarçados com apelidos sugestivos, como "pacotes de internet", mas se referiam, na verdade, à quantidade de droga que seria repassada aos vencedores. A premiação seria a seguinte:

1º lugar: 40g de maconha

40g de maconha 2º lugar: 5g de maconha + combo de bebida alcoólica

5g de maconha + combo de bebida alcoólica 3º lugar: R$ 50 em dinheiro + combo de sanduíches

Segundo a Rocam, os organizadores tomaram cuidados para evitar flagrantes e não foi encontrado nenhuma substância no local. A informação é que a entrega ocorreria apenas após o fim da competição.

Apesar da temática do torneio, os organizadores tentaram dar uma aparência de responsabilidade social: a inscrição dos times foi feita mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis, que seriam repassados a famílias em situação de vulnerabilidade.