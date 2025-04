Jogadora paraense conquista título da Copa América de futsal pela seleção brasileira

A Seleção Brasileira conquistou a Copa América de Futsal Feminino ao vencer a Argentina por 3 a 0 na final, disputada no último domingo (30), em Sorocaba, São Paulo. Um dos destaques do elenco na competição foi a paraense Ana Luiza, que marcou dois gols em seis jogos.

A jogadora atua como ala/pivô na seleção e defende atualmente as cores do Torreblanca Melilla, da Espanha. Nas redes sociais, Ana compartilhou os registros da conquista, agradeceu aos torcedores e aos colegas de equipe.

“Obrigada a todos que torceram, e principalmente a esse grupo fantástico; é muito bom estar com vocês”, escreveu a jogadora.

A conquista foi a oitava do Brasil na competição e veio de forma arrasadora. A seleção brasileira venceu todos os seis adversários que enfrentou, marcando 38 gols e sofrendo apenas um.

Brasil e Argentina garantiram vaga na primeira Copa do Mundo feminina chancelada pela FIFA, programada para novembro nas Filipinas. Na disputa pelo terceiro lugar, a Colômbia venceu o Paraguai por 4 a 1 e também garantiu sua vaga.

Final

A final entre Brasil e Argentina começou bastante intensa, com os argentinos criando as primeiras oportunidades de gol. No entanto, os brasileiros foram equilibrando o jogo e também começaram a pressionar, embora o clima em quadra fosse tenso. Em um lance promissor, Nati Detoni quase abriu o placar no rebote de uma falta, mas a bola parou na trave.

O Brasil finalmente conseguiu quebrar a resistência argentina aos 18 minutos, quando Vanin marcou o primeiro gol em uma jogada ensaiada de bola parada. A goleira argentina não conseguiu evitar o gol, e a torcida brasileira comemorou.

No segundo tempo, o Brasil aumentou a pressão e conseguiu ampliar o placar. Aos sete minutos, Natalinha marcou o segundo gol em um ataque rápido e preciso. Um minuto depois, ela fez o terceiro gol, após uma roubada de bola, recebendo na entrada da área e chutando para o gol.