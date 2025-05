Modelo fica 'cega' por 7 dias após uso de pomada capilar; confira os riscos do uso

A modelo Ivana Souza passou por momentos tensos em uma viagem após um incidente envolvendo um produto capilar. Ivana perdeu a visão temporariamente após as córneas queimarem pelo uso de uma pomada modeladora de cabelo enquanto estava em uma viagem a Bertioga, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu?

Ivana é adepta do uso de tranças e por isso faz o uso de pomadas capilares. Em seu Instagram, a modelo relatou que cometeu o erro de ficar muito tempo exposta em uma sauna molhada, fato que a fez suar bastante. O produto derreteu e escorreu pelo rosto da modelo, e atingindo os olhos. Além do mais, ela tomou duchas geladas e mergulhou na piscina, cuja água possui bastante cloro. Tempos depois, os olhos ficaram irritados e com sensação de "queimação".

VEJA MAIS



No dia seguinte ao uso da pomada, a modelo relatou que a dor ficou insuportável. “Cheguei a perguntar para o meu marido e amigo se tinha neblina no local, mas a “neblina” estava só na minha visão”, escreveu Ivana Souza no post.

Veja o vídeo

Quando teve atendimento médico em um pronto-socorro, Ivana recebeu o diagnóstico de queimadura nas duas córneas. Após sete dias de medicação e cuidados, a moça voltou a enxergar. “Fiquei completamente sem enxergar por sete dias. Sete dias. Mas, graças a Deus, voltei a enxergar — então fica meu alerta para quem usa pomada!!”, alertou.

O que a ANVISA alerta sobre as pomadas capilares?

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reforça a necessidade de atenção redobrada da população com relação ao uso de produtos cosméticos para modelar, fixar ou trançar cabelos, popularmente conhecidos como pomadas capilares.

Nos últimos dois anos, a agência cancelou a autorização de cerca de 1.500 produtos dessa categoria e criou regras mais rígidas para uso de pomadas capilares. O uso de pomadas irregulares ou inadequadamente pode provocar efeitos como:

cegueira temporária,

ardência nos olhos,

lacrimejamento intenso,

coceira, vermelhidão,

inchaço ocular e dor de cabeça.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)