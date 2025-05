Traficantes vendem drogas com tema do Dia das Mães nas redes sociais

Facções criminosas do Rio de Janeiro estão utilizando as redes sociais para anunciar e vender drogas, inclusive com campanhas temáticas. Em um perfil na plataforma X (antigo Twitter), traficantes promovem a venda de diferentes tipos de maconha, inclusive o skank, com mensagens voltadas ao Dia das Mães.

“Para no Dia das Mães ficar de boa amanhã com a mamãe”, diz uma das publicações da conta, que ainda promete "as melhores mercadorias do mundo" disponíveis em favelas.

O perfil divulga localização, variedade e valores dos produtos ilícitos, incentivando o consumo com linguagem publicitária.