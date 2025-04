Adolescente é acorrentada dentro de casa pela mãe após tentar fugir com o namorado

Uma adolescente de 14 anos foi vítima de maus-tratos e cárcere privado na tarde da última segunda-feira (21), no município de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. A jovem foi acorrentada ao pé da cama pela própria mãe, com o auxílio do padrasto, após afirmar que pretendia fugir de casa para morar com o namorado. O caso ocorreu no loteamento Guajará, no bairro de mesmo nome.

A denúncia foi feita pela avó da vítima, que também mora na residência. Em entrevista à TV Atalaia, a idosa contou que a situação começou após uma discussão entre mãe e filha, motivada pelo relacionamento da adolescente. A mãe, contrária à decisão da filha, teria acionado o companheiro para "contê-la", momento em que a jovem foi imobilizada com corrente e cadeado.

Segundo o relato, a corrente utilizada foi escondida no telhado da casa antes da chegada da Polícia Militar, que foi acionada por um vizinho. O padrasto foi preso em flagrante. A mãe da adolescente não foi detida, pois está sob responsabilidade direta de outras duas crianças pequenas.

A avó ainda fez uma grave acusação contra o padrasto: de acordo com ela, o homem já havia sido denunciado em 2019 por estupro contra a própria idosa. A denúncia, segundo ela, não foi levada adiante pela filha, o que teria causado conflitos familiares. Ainda de acordo com a avó, o homem estava foragido desde então, mas teria sido localizado e preso recentemente.

Investigação

Em nota oficial, a Delegacia de Atendimento à Mulher e Grupos Vulneráveis (DAGV) de Nossa Senhora do Socorro informou que foi lavrado auto de prisão em flagrante contra o padrasto, suspeito de cárcere privado e maus-tratos.

O caso segue sob investigação e, por envolver uma vítima menor de 14 anos, os procedimentos estão sendo conduzidos em sigilo, como determina a legislação.