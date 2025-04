Suspeita de envenenar ovo de Páscoa é presa; criança morreu e mãe e filha estão em estado grave

A Polícia do Maranhão prendeu, na tarde desta quinta-feira (17), em Santa Inês, Jordélia Pereira Barbosa, 35 anos, suspeita de enviar um ovo de Páscoa envenenado que teria causado a morte de um menino de 7 anos e deixado a mãe e a irmã dele em estado grave. Segundo a investigação, ciúme e vingança motivaram a atitude da suspeita. Ela é ex-namorada do atual companheiro de Mirian Lira, uma das vítimas e mãe das duas crianças que também comeram o chocolate.

Testes e perícias estão sendo realizadas para confirmar se havia veneno no ovo e qual causa da morte do menino. “Há vários indícios que apontam claramente para que essa mulher (Jordélia) tenha sido autora do crime. A polícia vai continuar trabalhando para robustecer esses indícios e apresentá-la ao Judiciário, para responder por esse bárbaro crime', disse o secretário de segurança do Maranhão, Maurício Martins.

Imagens de câmeras de segurança, comprovantes de compras e depoimentos de familiares das vítimas ajudaram a polícia a chegar na suspeita.

"Identificamos o hotel onde a suspeita se hospedou, a loja onde comprou o objeto, que é uma loja que vende produtos de ovo de Páscoa, no qual ela inseriu a substância que, tudo indica, ser veneno. Porque ainda não temos especificamente que substância é essa, pois está em análise o produto recolhido", revela o delegado-geral da Polícia Civil, Manoel Almeida.

Jordélia comprou ovos de chocolate em uma loja de Imperatriz, onde o crime ocorreu, conforme mostram as imagens de câmeras de segurança do estabelecimento. Ela entrou no local disfarçada, usando óculos e uma peruca preta. Presa em flagrante, a investigada pode responder por homicídio e, pelo menos, duas tentativas de homicídio.

Entenda o caso

Na noite de quarta-feira, um motoboy entregou na casa de Mirian Lira um ovo de chocolate acompanhado de um bilhete com a mensagem: "Com amor, para Mirian Lira. Feliz Páscoa". Logo depois de receber o doce, a vítima atendeu a ligação de uma mulher, não identificada, que questionou se ela havia recebido o ovo de Páscoa. Mirian chegou a perguntar quem falava ao telefone, mas a mulher não respondeu.

Mirian Lira e seus dois filhos comeram o doce. Luís Fernando, de 7 anos, foi o primeiro a passar mal e morreu no hospital. A mãe começou a apresentar sintomas de envenenamento quando estava no hospital, logo após o filho ter sido entubado, e foi internada na UTI. Em seguida, a filha dela, Evelyn Fernanda Rocha Silva, de 13 anos, também deu entrada no hospital com os mesmos sintomas. Mãe e filha estão entubadas e internadas em estado grave no Hospital Municipal de Imperatriz (MA).