Adolescente é suspeita de envenenar o café da própria mãe no Pará

Uma adolescente de 13 anos foi apreendida após envenenar a própria mãe em Vitória do Xingu, no sudoeste paraense. O caso ocorreu na sexta-feira (4) após a mãe denunciar um suposto relacionamento da filha com um jovem de 20 anos.

A mãe, que sobreviveu após atendimento médico em um hospital da região, relatou que a filha colocou veneno no café. No local, a vítima passou por procedimentos para retirar a substância do organismo.

Toda a situação ocorreu dentro da casa da família - quando sentiu náuseas após ingerir o café. Informações iniciais apontam que a jovem está sob custódia aguardando transferência. A jovem foi localizada com a ajuda da Polícia Civil.

VEJA MAIS

O Conselho Tutelar acompanhou o caso desde o início e a Justiça já deferiu a internação provisória da menor. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. Em nota, a PC detalhou que "o caso ocorreu na sexta-feira (4) e é investigado sob sigilo".