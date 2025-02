Funcionário de lanchonete sugere envenenar PMs e acaba demitido

Um funcionário de uma lanchonete gravou um vídeo e o publicou nas redes sociais na sexta-feira (14/2), sugerindo, ainda que de forma "hipotética", a possibilidade de envenenar a comida solicitada por um grupo de policiais militares.

No vídeo, ele declarou: “O que você acha que tenho de fazer com esse tipo de comanda? Olhem o nome. Jogo veneno? O que que eu jogo? Passado! E vou lá fazer o lanche deles. Com a fé de Deus, e eles que lutem. Se morrer, não fui eu. Foi produto ruim estragado da loja. Eu não tenho culpa. Não vou me responsabilizar. Boa noite”.

O caso ocorreu em Vitória, no Espírito Santo, e levou a Polícia Civil do estado (PCES) a abrir uma investigação para apurar supostas ameaças de envenenamento. Com a repercussão do material, o funcionário envolvido foi demitido.

Após o vídeo viralizar, o ex-funcionário voltou às redes sociais para afirmar que tudo não passava de uma brincadeira e que seu erro foi expor o nome da lanchonete.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo (Sesp) se manifestou por meio de nota, repudiando a declaração.

“Mesmo sendo feita, segundo o próprio, em tom de ‘brincadeira’, desejar a morte de agentes públicos que saem de casa todos os dias com a missão de proteger a população é um fato lamentável e, com toda certeza, não representa o desejo da maioria dos capixabas, que reconhecem a importância dos policiais para a sociedade”, afirmou o órgão.