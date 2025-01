Funcionário da Lazio é demitido após compartilhar foto de implante peniano

Uma situação inusitada resultou na demissão de Juan Bernabé, treinador da águia Olympia, mascote da Lazio. Na última segunda-feira (13), o clube italiano da Série A emitiu um comunicado informando a decisão após Bernabé compartilhar em suas redes sociais imagens do implante peniano que realizou.

Juan Bernabé, responsável por hastear a mascote antes das partidas, foi desligado após o presidente da Lazio, Claudio Lotito, tomar conhecimento das fotos e vídeos publicados. O clube expressou sua preocupação com a associação de seu símbolo histórico a comportamentos considerados inaceitáveis. Em nota, a Lazio afirmou estar ciente da dor que a ausência de Olympia causará aos torcedores, mas destacou que "tornou-se impossível associar nosso símbolo histórico a tal indivíduo".

Segundo o jornal espanhol Marca, Juan Bernabé realizou o procedimento devido a um acidente ocorrido há cerca de 30 anos, no qual o homem sofreu danos em um de seus testículos. Embora não tenha enfrentado problemas sexuais, o ex-funcionário da Lazio dependia do uso de drogas para manter relações sexuais, o que foi resolvido com o procedimento.

Em 2021, Bernabé já havia enfrentado problemas ao ser suspenso por fazer gestos fascistas durante um jogo, o que reforça um padrão de comportamento problemático. Após sua demissão, ele comentou que não se arrepende de compartilhar as imagens, argumentando que sempre teve uma mentalidade aberta sobre sexualidade e que sua intenção era apenas informar sobre a cirurgia.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)