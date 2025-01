Familiares e amigos de 'Sérgio Cabelo' fazem rifa solidária para custear novo advogado do caso

Familiares e amigos do torcedor e ex-conselheiro do Paysandu, Sérgio Francisco da Costa Júnior, conhecido como Sérgio Cabelo, continuam os esforços para buscar justiça após o crime bárbaro que vitimou o torcedor bicolor apaixonado. Com a entrada de um novo advogado da família, pessoas próximas a Sérgio lançaram uma rifa na internet para custear a continuidade dos trabalhos que esperam responsabilizar os culpados pelo caso que chocou o futebol paraense. Os bilhetes para a rifa podem ser comprados no endereço https://rifei.com.br/justicaporkblo

Sérgio Francisco, conselheiro do Paysandu, faleceu no último dia 31 de dezembro após permanecer internado por mais de um mês em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele foi vítima de um ataque a tiros ocorrido no dia 28 de novembro de 2024, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. O crime aconteceu quando Sérgio saiu da casa da mãe, acompanhado de sua companheira, no bairro Cidade Nova 5.

Informações sofre a rifa solidária para ajudar nos custos advocatícios após a morte de Sérgio Cabelo. (Divulgação)

O Paysandu publicou uma nota oficial lamentando a morte do conselheiro e prestando condolências à família. "Sérgio Cabelo, como era conhecido por todos, ocupou a função de Conselheiro Efetivo do Clube até dia 31/12/2024, dia de seu falecimento, e também contribuiu como grande apoiador das categorias de base do Clube. O clube se solidariza com familiares e amigos de Sérgio Costa neste momento de profunda tristeza", registrou o comunicado.

Entenda o caso

O crime que vitimou Sérgio Francisco aconteceu no fim de novembro do ano passado. Na ocasião, ele foi alvejado dentro do próprio carro logo após sair da residência de sua mãe, em Ananindeua. A vítima foi acompanhada de uma mulher com quem mantinha um relacionamento.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o crime aguardava Sérgio do lado de fora da casa. Ao se aproximar do veículo, o homem disparou seis vezes — três tiros atingiram a lateral do carro, onde estava o motorista, e outros três foram acertados pela parte da frente. A vítima foi socorrida e levada ao hospital, onde houve internações na UTI até o fim de dezembro, mas não resistiu.