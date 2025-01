Missa de Sétimo Dia de conselheiro do Paysandu é marcada por pedidos de justiça

A missa de sétimo dia de Sérgio Francisco, conselheiro do Paysandu conhecido como ‘Cabelo’, reuniu mais de uma centena de amigos, familiares e torcedores do Paysandu na noite desta segunda-feira (06), na Paróquia Nossa Senhora do Amparo, no conjunto Cidade Nova 5, em Ananindeua, município onde ele residia. A cerimônia ocorreu em meio à dor e às cobranças por justiça, uma vez que o crime que vitimou Sérgio ainda segue sob investigação e até o momento, ninguém foi identificado ou preso.

Sérgio Francisco morreu no último dia 31 de dezembro, após mais de um mês internado em uma UTI. Ele foi baleado ao sair de sua casa, dentro do carro na Cidade Nova 5, em Ananindeua, no dia 28 de novembro do ano passado. O crime, registrado por câmeras de segurança, ocorreu logo após ele sair da casa da mãe, acompanhado de uma mulher com quem mantinha um relacionamento.

Durante a cerimônia, marcada pela comoção, os familiares exigiram que as autoridades avancem nas investigações. Eles afirmam que há indícios concretos sobre o crime e esperam que a polícia possa prender os envolvidos. "Hoje foi mais uma homenagem bem bonita por parte dos amigos e familiares, reforçamos nossa vontade de ver a justiça sendo feita e provando mais uma vez o quanto ele era querido por todos e tudo o que ele representava na vida de cada um", disse Cristiano Medeiros, filho de Sérgio.

Familiares de Sérgio Cabelo aproveitaram a missa para exigir justiça para o caso, que segue sem resposta (Via WathsApp)

O ex-marido da mulher que estava com Sérgio no momento do ataque é apontado pela família como um possível mandante, mas ele nega envolvimento e, inclusive, já prestou depoimento à polícia dizendo que não estava na cidade no dia do crime. Desde a morte da vítima, a família de Cabelo tem expressado desconfiança quanto ao comportamento da mulher e do ex-companheiro, destacando atitudes que consideram suspeitas.

Segundo os familiares, Sérgio estava recebendo ameaças do ex de sua companheira e chegou a levantar a hipótese de acionar a polícia, mas foi demovido da ideia pela sua companheira. Após a morte de Cabelo, a mulher voltou a ter um relacionamento com seu ex, inclusive chegando de mãos dadas com ele no dia em que prestou depoimento, informou a família de Cabelo. O casal negou o crime.

O caso, que inicialmente era tratado como tentativa de homicídio, foi reclassificado para homicídio após o falecimento de Sérgio, informou a Polícia Civil. Até o momento, a polícia não divulgou novos avanços na investigação. "O caso continua andando a passos bem lentos, infelizmente o celular ainda não foi investigado e contamos com apoio para que o processo ande mais rápido e possamos chegar até o criminoso e ao mandante do crime", disse Cristiano.

Os parentes insistem que as evidências reunidas são suficientes para a polícia esclarecer o crime e identificar os responsáveis. Eles aguardam que medidas sejam tomadas para que o caso não fique impune. Com o assassino ainda em liberdade, a família teme que a violência continue sem resposta.

A Polícia Civil informou que segue investigando o caso, que corre em sigilo para não prejudicar as investigações.