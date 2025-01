Zagueiro com pré-contrato é dispensado no Paysandu; clube alega 'incompatibilidade entre as partes'

No início da noite desta segunda-feira (13), o Paysandu anunciou por meio de seus canais oficiais de comunicação, o rompimento do vínculo com o zagueiro Valdo, de 32 anos. O defensor tinha um pré-contrato assinado com o clube e estava em fase de exames médicos. O vínculo inicial, no entanto, não caminhou para a contratação definitiva e o jogador acabou dispensado.

"O Paysandu Sport Club informa que o atleta Valdo não será mais contratado para defender a equipe masculina de futebol profissional bicolor na atual temporada. O jogador possuía pré-contrato assinado com o clube, mas o vínculo não foi oficializado por haver incompatibilidade entre as partes. O clube deseja sucesso ao jogador no prosseguimento da sua carreira", disse o Paysandu em nota.

De acordo com informações de bastidores, a causa da não contratação foi a reprovação nos testes físicos. Valdo passou por uma bateria de exames e, num primeiro momento, não foi aprovado. A diretoria então resolveu repetir e, ao que tudo indica, não teve o resultado esperado, portanto, a saída do clube foi não assinar o contrato.

Valdo tem 32 anos e 1,83 m de altura. A carreira do zagueiro teve início no Confiança-SE, por onde ganhou um título de campeão estadual, marcando cinco gols. De lá seguiu para o Ceará, último clube brasileiro no seu currículo, onde ganhou destaque no acesso do clube à Série A e nas duas edições em que esteve presente. Além disso, foi bicampeão cearense. O bom desempenho no nordeste despertou o interesse de clubes estrangeiros e assim o fez.

Sem ele, seguem na posição Luan Freitas, Quintana e Lucca Carvalho. Lucas Maia ainda tem contrato, mas, após acionar o clube na Justiça, ainda não se sabe ao certo qual é a real situação do atleta, que deveria estar junto ao Paysandu na pré-temporada, haja vista seu contrato ter validade até o fim de 2025.