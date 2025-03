Mãe é presa acusada de envenenar e matar filho autista

Uma mulher foi presa acusada de envenenar o filho autista na verbal de 4 anos, no último sábado (01). A criança foi socorrida, sendo levada para o Hospital, mas não resistiu.

O caso ocorreu em Honório Gurgel, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Guadalupe foi acionado no mesmo dia para realizar a remoção do corpo do menino para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto.

A mãe da criança, identificada como Pâmela Luiza Azevedo Dias, também ingeriu o veneno e, no momento, está internada sob custódia na mesma unidade hospitalar onde o filho foi atendido.

A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso e prendeu Pâmela em flagrante. Os policiais seguem em diligências para apurar a motivação do crime. Segundo relato do pai da criança à polícia, Pâmela apresentava abalo psicológico devido ao divórcio e já havia feito ameaças de cometer o crime.