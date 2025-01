Polícia revela plano de mulher para matar sogra com bolo envenenado

A polícia do Rio Grande do Sul investiga a morte de três pessoas após comerem um bolo. Deise dos Anjos foi presa há uma semana, acusada pela polícia de envenenar a sogra e outras seis pessoas. Zeli dos Anjos, a sogra, não morreu. Ela vomitou após comer o doce, chegou a ficar internada na UTI e teve alta na sexta (10).

Uma reportagem do Fantástico revelou os detalhes da investigação do caso. Segundo o inquérito, tudo começou em um encontro de Natal, no dia 23 de dezembro. O marido de uma das vítimas, Jefferson, afirma que todos começaram a passar mal após comer o bolo.

"A Zeli comeu primeiro e disse: 'Bah, um gosto estranho'... Quando eu dei a primeira mordida, também senti um azedume. Daí a Neuza foi comer. Comeu, deu uma mordida, foi pra segunda... 'Não, não come porque não está legal esse bolo'", relembra Jefferson, que foi liberado após atendimento médico.

VEJA MAIS

Após os indícios começarem a apontar para Deise, uma amiga da família contou a polícia que três dias antes do incidente, uma das vítimas expressou preocupação por problemas entre Deise e os sogros.

"Relatei a questão das ameaças que ela [Deise] fez à Zeli, que a Tati me falou. A história da mensagem que a Deise mandou para a Zeli, dizendo que ainda vai ver toda a família dentro de um caixão. Do Paulo também, né? Que ela disse 'eu quero que tu morra' em uma discussão", conta a amiga da família.

Deise teve seu celular apreendido durante a investigação onde foram encontradas pesquisas relacionadas a venenos, incluindo arsênio. O veneno, adquirido por ela pela internet, foi usado para envenenar seus sogros, sendo misturado ao leite em pó e à farinha de um bolo.

A polícia investiga como essa farinha adulterada foi parar na casa de Zeli, sogra de Deise.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Emilly Melo, Repórter do Núcleo de Política e Economia)