Três pessoas morrem após comerem bolo no Rio Grande do Sul

Três pessoas de uma mesma família morreram depois de comer um bolo em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Duas mortes ocorreram nesta terça-feira (24), e a terceira, na segunda-feira (23), no mesmo dia em que o bolo foi consumido. A Polícia Civil investiga o caso.

Como tudo aconteceu?

Segundo a Polícia Civil, sete pessoas da mesma família estavam reunidas para um café da tarde na segunda-feira (23). Durante o encontro, começaram a passar mal logo após consumir o bolo.

Uma das pessoas presentes não teria comido o doce. Entre as que comeram, está a mulher que preparou o alimento. Ela mora em Arroio do Sal e levou o bolo para o encontro em Torres. A mulher também passou mal e precisou ser hospitalizada.

Quem são as vítimas?

As três pessoas que morreram foram identificadas como:

Maida Berenice Flores da Silva, 58 anos;

Tatiana Denize Silva dos Santos, 43 anos;

Neusa Denise da Silva dos Anjos, 65 anos.

De acordo com o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres, Maida e Tatiana sofreram parada cardiorrespiratória. Já Neusa teve “choque pós-intoxicação alimentar” como causa da morte, conforme informado pelo hospital. A Polícia Civil confirmou a identidade das vítimas.

Quem ainda está hospitalizado?

Até a noite de terça-feira (24), duas pessoas continuavam internadas e uma já havia recebido alta. Entre os hospitalizados estão uma criança de 10 anos e a mulher que preparou o bolo. As identidades dos internados não foram divulgadas.

O que a polícia está investigando?

A investigação apurou que, na casa da mulher que preparou o bolo, havia vários produtos alimentícios vencidos. Há indícios de que a farinha utilizada na receita também estava fora da validade.

“Existe a hipótese de intoxicação alimentar causada pelo consumo de alimentos vencidos. Porém, não descartamos a possibilidade de envenenamento”, afirmou o delegado Marcos Vinícius Veloso.

Os corpos das vítimas foram enviados para necropsia no Instituto-Geral de Perícias (IGP), que determinará a causa das mortes. Amostras dos alimentos consumidos pela família também foram recolhidas para análise.

Por que o corpo do ex-marido da suspeita será exumado?

A polícia descobriu que o ex-marido da mulher que preparou o bolo morreu em setembro, também por intoxicação alimentar. Na época, a morte foi considerada natural e não foi investigada. Com os novos acontecimentos, a polícia abriu um inquérito e solicitou a exumação do corpo para verificar se houve envenenamento.

“Recebemos essa informação hoje e instauramos um inquérito policial. Vamos exumar o corpo para confirmar ou descartar a hipótese de envenenamento”, explicou o delegado Marcos Vinícius Veloso.