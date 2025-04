Homem é preso ao tentar enviar drogas escondidas em doce de leite pelos Correios

Um homem de 18 anos foi preso nesta terça-feira (22) suspeito de esconder porções de maconha e haxixe dentro de potes de doce de leite para envio por meio dos Correios. A prisão ocorreu em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, após investigação da Polícia Civil iniciada a partir de uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas utilizando o serviço postal.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o suspeito tentou despistar a polícia utilizando máscara, óculos e roupas de manga comprida ao comparecer à agência dos Correios. No entanto, ele já era monitorado pelos investigadores desde o início do mês, quando a denúncia foi recebida.

As autoridades rastrearam uma encomenda enviada pelo suspeito e localizaram o pacote em uma agência dos Correios na cidade de Bauru, também no interior paulista. Um aparelho de escaneamento identificou uma anormalidade no conteúdo da mercadoria, que foi separada para inspeção. Dentro de dois baldes plásticos de doce de leite, os policiais encontraram porções das drogas.

Os entorpecentes foram apreendidos e enviados para perícia. O homem teve a prisão temporária decretada pela Justiça e responderá pelo crime de tráfico de drogas. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.

Em nota, os Correios informaram que mantêm atuação ativa no combate ao envio de objetos ilícitos pelo serviço postal. “A empresa conta com sistemas avançados de monitoramento, como inspeção por raio-x, permitindo identificar encomendas suspeitas e acionar as autoridades competentes para adoção das medidas cabíveis. Muitas operações de repressão, como esta realizada em Presidente Prudente (SP), começam após a apuração realizada pela estatal”, destacou a nota.