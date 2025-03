Rotam apreende arsenal e drogas em Benevides; um suspeito é preso e outro morto

Uma ação do Batalhão de Rondas Ostensivas Motorizadas (Rotam) resultou na apreensão de um arsenal na madrugada desta sexta-feira (28/3), em Benevides, Região Metropolitana de Belém. Além disso, um homem foi preso em flagrante por tráfico e um outro, de nome não revelado, morreu durante confronto com a Rotam.

A ocorrência começou enquanto a PM realizava rondas na rua lury Amaral, em uma área conhecida como Cherolene. No local, os agentes avistaram um homem, identificado como Italo Rodrigo Santos da Luz, se desfazendo de um objeto parecido com um tijolo e fugindo logo em seguida. Com isso, a Polícia Militar foi atrás do suspeito e o alcançou nos fundos de uma residência.

De acordo com as autoridades, a PM retornou até o perímetro onde o suspeito jogou fora o suposto tijolo e, ao chegar lá, constatou que o item, na verdade, era maconha prensada. Questionado pelos militares, o suspeito alegou que estaria guardando a droga para um homem conhecido como “Peru”, possível disciplina do Comando Vermelho.

Italo falou à PM que o suspeito estaria escondido em uma área de mata perto daquela região com uma grande quantidade de drogas e armas. Os policiais solicitaram apoio e foram atrás do suposto faccionado.

Apesar dos agentes terem ido até a localização do homem, eles não conseguiram encontrá-lo. Porém, quando a polícia saía da área de mata, chegou em um quintal, já perto da Rua da Libertação. Naquele momento, conforme o relatório policial, um homem correu na direção dos PMs com uma arma em mãos.

Os policiais ordenaram que o suspeito parasse, mas ele não obedeceu. Ainda segundo a polícia, os agentes balearam o suspeito, que portava um fuzil M16 em uma bandoleira. Perto dele, a Rotam encontrou diversos armamentos, incluindo submetralhadoras, além de munições e drogas. O homem baleado na ação chegou a ser levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marituba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Todo o material achado foi apreendido e levado, junto com Italo, até a Seccional de Marituba, onde o caso foi registrado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.