Funcionário público é preso suspeito de milícia e contrabando de cigarros em Benevides

Um funcionário público foi preso em Benevides, Região Metropolitana de Belém, suspeito de envolvimento em atividades relacionadas à atuação de milícias. A prisão foi realizada pela Polícia Federal, na manhã desta terça-feira (25/03), durante a ‘Operação Inóspito’. Segundo a PF, a investigação aponta a possível participação de servidores públicos em uma organização criminosa voltada para o contrabando de cigarros no Pará, com suspeita de ligação a grupos criminosos. Diversas armas foram localizadas na casa do suspeito.

Durante a ação policial, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. Uma das ordens judiciais foi deflagrada na casa de um servidor público, no distrito de Benfica. Outro mandado foi cumprido em um depósito na cidade de Benevides. De acordo com a PF, na residência foi apreendido um verdadeiro arsenal: cinco fuzis, três pistolas, uma espingarda calibre 12, além de uma grande quantidade de carregadores e munições e equipamentos utilizados para bloquear sinais de celular. O servidor público foi preso em flagrante delito pelo crime de posse ilegal de armas de fogo de uso restrito.

Nas buscas, foram apreendidos uma moto e quatro veículos de luxo, um dos quais com marcas de perfurações possivelmente provocadas por disparos de arma de fogo. Os investigados poderão responder pelos crimes de contrabando, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, dentre outros que poderão ser identificados no decorrer das investigações. As apurações continuam visando identificar outros envolvidos.