PM apreende armas de grosso calibre, coletes balísticos e explosivos na zona rural de Jacundá

Policiais militares do 50º Batalhão apreenderam, nesta quinta-feira (15), armas de grosso calibre, coletes balísticos e explosivos em uma propriedade da zona rural de Jacundá, região sudeste do Pará. A PM não informou no que os armamentos seriam utilizados. Ninguém foi preso.

Denúncias anônimas foram repassadas de movimentação suspeita em um imóvel na localizado na estrada vicinal do Jeremias. Os militares montaram uma operação se dirigiram até a residência.

No local, os policiais não encontraram ninguém. Durante as buscas foram localizados dois Fuzis, calibre .50 milímetros (armas conhecidas como anti-aérea, capazez de derrubar helicópteros e perfurar veículos blindados), semi automáticos, um Fuzil AK 47, calibre 556mm, um Fuzil, Calibre 762mm e, aproximadamente, 500 munições de diversos calibres. Além disso, também foram apreendidos 50 kg de material explosivo.

Todo material apreendido foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Jacundá, onde foi apresentado para autoridade policial de plantão.