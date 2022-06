Polícia apreende mais de 800 munições de arma de fogo em conveniência no Pará

A Polícia Militar (PM) apreendeu cerca de 858 cartuchos, 284 munições e 3.900 espoletas, 223 tubos recipientes de pólvora e 206 unidades de estojo de arma de fogo em Santana do Araguaia, município no sudeste do Pará. Uma pessoa, que não teve identidade revelada, foi presa durante a ação. O caso foi divulgado apenas nesta sexta-feira (24), no entanto foi registrado na quinta-feira (23).

Equipes da 30ª Companhia Independente de Polícia Militar (30ª CIPM) receberam uma denúncia anônima sobre uma venda ilegal em uma conveniência localizada no centro da cidade. Os militares foram até o estabelecimento e, ao questionarem o proprietário do local, ele confessou a comercialização ilegal do material.

Os policiais encontraram as munições e apreenderam. Além do material de arma de fogo apreendido, a Polícia confiscou 37 caixas contendo aproximadamente de 740 carteiras de cigarro e um celular. Todos objetos foram apresentados na delegacia da Polícia Civil de Santana do Araguaia, junto com o suspeito.