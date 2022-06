Homicídio no Jurunas: dupla é baleada e uma pessoa morre; homem é vítima de bala perdida

Três pessoas foram baleadas, no final da manhã deste sábado (25), no bairro do Jurunas, em Belém. Uma das vítimas não resistiu e morreu no local e foi identificado como Luan Emanuel Cereja Cunha, de 22 anos. Outra pessoa conseguiu fugir. Uma terceira pessoa, que estava em um bar próximo ao local e não tinha ligação com Luan, foi atingido também. O caso ocorreu na travessa Honório José dos Santos, entre as ruas dos Timbiras e dos Caripunas, no mesmo lava-a-jato onde um lavador de carros foi assassinado na noite de sexta-feira (24).

A Polícia Científica do Pará foi acionada para analisar a cena do crime. Policiais civis e militares iniciaram diligências para identificar os suspeitos do crime. Uma cápsula de munição calibre 380 foi recolhida no local.

Tenente Agrassar, do 20º Batalhão da Polícia Militar, disse que as informações preliminares são de que ocupantes de um carro modelo Hyundai HB20 de cor preta teriam efetuado disparos contra a vítima. As autoridades não souberam informar quantas pessoas estavam no veículo. Porém, populares dizem que os disparos foram feitos por dois homens em uma moto, contrariando as informações dos policiais.

Dois homicídios em menos de 24 horas no mesmo lugar

O homem que morreu nesta tarde, como apontam populares, trabalhava no mesmo lava-a-jato onde morreu o lavador de carros Ilbernam Cardim, assassinado a tiros no final da noite de sexta-feira (24). Ele foi reconhecido pela tatuagem na perna esquerda. Ainda não há confirmações de que os crimes estejam relacionados, mas já é o segundo funcionário do estabelecimento executado em menos de 24 horas.

Muitos moradores da área estão assustados e não querem nem mesmo comentar, de forma anônima, sobre a sensação de insegurança devido aos dois crimes num curto período.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

