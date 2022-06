Lavador de carros é executado a tiros no bairro do Jurunas, em Belém

Ilbernan Fernando Chaves Cardim foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (24), no bairro do Jurunas, em Belém. O crime ocorreu na rua dos Caripunas, entre as travessas Honório José dos Santos e Carlos de Carvalho. O rapaz, que trabalhava como lavador de carros na esquina de onde morreu, foi executado na calçada. Não há detalhes de quantos tiros atingiram a vítima.

No local, agentes do 20º Batalhão da Polícia Militar que isolaram a área preferiram não falar com a imprensa. Familiares de Ilbernan acompanham o trabalho de peritos da Polícia Científica do Pará (PCP), que analisam a cena do crime. Nenhum deles quer falar sobre o ocorrido.

Os detalhes sobre a circunstância da morte não foram detalhados. Não há informações de quantos estão envolvidos na execução ou o que pode ter motivado o homicídio.

O cadáver será removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso deverá ser investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.