Militares do 19° Batalhão apreendem seis armas artesanais e uma espingarda em Paragominas

Equipes do 19° Batalhão (19° BPM), unidade que integra o Comando de Policiamento Regional VI, prenderam um homem por ameaça e posse ilegal de armas de fogo no município de Paragominas, na região sudeste do Estado.

A ação policial ocorreu na manhã de sexta-feira (4), na zona rural da cidade. Uma mulher solicitou apoio dos policiais militares que atuavam na vila União. A mulher informou que um morador local ameaçou de morte o filho dela e que o suspeito teria várias armas de fogo guardadas na casa onde morava.

Os policiais militares foram até o local e, após a autorização do homem, encontraram seis armas artesanais e uma espingarda, além de várias munições, pólvora e chumbo. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Paragominas, para que fossem adotadas as providências legais.