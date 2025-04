Suspeito de tráfico é preso em fragrante com oxi, cocaína e maconha em Moju

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas no município de Moju, no nordeste do Pará. A ação ocorreu na madrugada deste domingo (20), no bairro Parolândia, e resultou na apreensão de oxi, cocaína e maconha que estavam escondidas em uma casa.

Segundo as informações policiais, a ação ocorreu após denúncias sobre a intensa comercialização de drogas na Travessa Guajaraúna, próximo a um posto de combustíveis. Diante dos relatos, os agentes montaram uma estratégia para cercar o local e prender os suspeitos. Por volta de 3h, os militares foram ao endereço indicado e encontraram o suspeito em frente ao local.

Os agentes realizaram a abordagem ao suspeito e também fizeram buscas no imóvel para verificar se havia drogas no local. Durante a revista, foi constatado que o local funcionava como um tipo de “laboratório do tráfico”, onde os entorpecentes eram preparados e embalados para comercialização. Os policiais apreenderam: 12 petecas grandes de oxi; dez petecas pequenas de oxi; duas porções de cocaína; uma porção de maconha; cinco petecas de maconha; R$ 16 em espécie, oriundos da venda de drogas; um relógio; um cordão; um celular; e diversos papelotes utilizados para embalar entorpecentes. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.