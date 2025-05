iPhone 13 por R$ 731? Receita Federal realiza leilão com 200 lotes; saiba como participar

A Receita Federal vai realizar, no próximo dia 28 de maio, um novo leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas no estado de São Paulo. Entre os destaques do certame está um lote com iPhones 13 de 128 GB, com lance inicial de R$ 731, um dos valores mais atrativos do leilão.

Ao todo, serão ofertados 200 lotes com uma ampla variedade de produtos, que vão desde notebooks, celulares, eletrodomésticos e eletrônicos diversos até veículos, pneus, roupas, ferramentas e utensílios domésticos. Os lances iniciais variam entre R$ 150 e R$ 359,9 mil, este último referente a um lote com quase 100 mil lâmpadas de LED.

Além dos iPhones, outros lotes chamam atenção pela atratividade dos valores:

Lote 36 : MacBook Air modelo A2337 de 13 polegadas por R$ 4 mil;

: MacBook Air modelo A2337 de 13 polegadas por R$ 4 mil; Lotes 37 a 40 : celulares Xiaomi Redmi a partir de R$ 150;

: celulares Xiaomi Redmi a partir de R$ 150; Lote 187 : Honda Civic com lance inicial de R$ 9 mil;

: Honda Civic com lance inicial de R$ 9 mil; Lote 191 : Toyota Corolla 2009 com valor mínimo de R$ 13,8 mil.

: Toyota Corolla 2009 com valor mínimo de R$ 13,8 mil. Lotes 149 a 161: iPhones 13 de 128 GB a partir de R$ 731;

A participação no leilão é aberta a pessoas físicas e jurídicas, mediante cadastro no sistema da Receita Federal. As propostas poderão ser enviadas entre as 8h do dia 20 de maio e 21h do dia 26 de maio, com a abertura da sessão de lances marcada para as 10h do dia 28, no horário de Brasília.

Os interessados poderão visitar os produtos entre os dias 20 e 26 de maio, em dias úteis, com agendamento prévio. As mercadorias estão distribuídas em diversas cidades do estado, incluindo a capital paulista, Barueri, Campinas, Guarulhos, Santos, Sorocaba, entre outras.

A Receita ressalta que os lances são feitos por lote fechado, ou seja, o comprador arremata todos os itens daquele lote. Também lembra que, para pessoas físicas, os produtos são destinados exclusivamente para uso próprio e não podem ser revendidos. Empresas devem observar as regras específicas de cada lote.

O pagamento dos itens arrematados é feito por meio de Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais), e os vencedores têm até 30 dias para retirar os produtos. A Receita também reforça o alerta contra possíveis fraudes e golpes, recomendando atenção redobrada ao seguir apenas os canais oficiais.

Como participar?

Para dar lances, é preciso:

Acessar o Sistema de Leilão Eletrônico no portal e-CAC entre os dias 20 e 26 de maio, observando os horários estipulados pela Receita Federal.

Selecionar o edital número 0800100/000003/2025, da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 8ª Região Fiscal.

Escolher o lote desejado e clicar em “Incluir proposta”.

Aceitar os termos e condições apresentados pela plataforma.

Inserir o valor do lance, obrigatoriamente acima do mínimo estipulado, e salvar a proposta.