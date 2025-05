Mais de 17kg de cocaína e maconha foram apreendidos em embarcação na cidade de Óbidos

Cerca de 17,7 kg de entorpecentes dos tipos cocaína e maconha foram apreendidos na cidade de Óbidos, no oeste do Pará, na noite de terça-feira (13). O entorpecente estava escondido dentro de um veículo do tipo “carreta”, que era transportado pela embarcação “E/M João Gabriel”. A balsa, segundo a polícia, saiu da cidade de Manaus e tinha como destino Belém.

A ação foi feita por equipes da Base Candiru, instalada em Óbidos. Os agentes realizavam uma fiscalização de rotina na embarcação e, durante a abordagem, o cão farejador “Isis”, da Polícia Militar, identificou que havia drogas na carroceria de um veículo. Ao verificarem, os agentes encontraram 17 tabletes de entorpecentes, contendo aproximadamente 3,332kg de cocaína e 14,427kg de maconha, totalizando 17,759kg de drogas. O material foi apreendido e apresentado à equipe da Polícia Civil instalada na Base Candiru, onde passa pelos procedimentos cabíveis.

"As fiscalizações feitas pelas equipes integradas da base Candiru têm resultado em apreensões e ações diárias nas embarcações que cruzam o rio Amazonas, isso tem nos possibilitado um combate efetivo ao tráfico na nossa região, tendo em vista que nossa malha fluvial é uma das utilizadas como rota para esse tipo de crime. Importante destacar também a ajuda dos nossos cães farejadores que conseguem identificar esses entorpecentes, auxiliando de forma efetiva na nossa atuação em combate ao crime organizado”, ressaltou o secretário de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado.