Motociclista por aplicativo é preso suspeito de desviar rota e abusar de criança em Castanhal

Um homem que trabalha como motociclista em um aplicativo de corridas foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 8 anos em Castanhal, no nordeste do Pará. Agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) do município autuaram o investigado em flagrante pela prática do crime de estupro de vulnerável, no domingo (11).

Segundo as informações da PC, uma equipe foi acionada por meio de uma denúncia da avó da vítima, mencionando que durante o percurso de uma viagem, via aplicativo de corrida, o motociclista desviou a rota e levou a criança de 8 anos para a residência dele, um kitnet no bairro da Saudade II, onde abusou sexualmente da vítima. Depois, ele levou a criança para o destino final da corrida.

Ao tomar conhecimento do crime, a equipe de policiais civis ainda conseguiu contato com a proprietária do imóvel que deu acesso às câmeras de segurança que captaram a chegada e a saída do suspeito com a vítima. Os PCs diligenciaram até a localização do suspeito e efetuaram a prisão em flagrante. O homem foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos necessários.