Alergia começa em casa: especialistas alertam para cuidados com o ambiente doméstico

Alergias respiratórias, alimentares ou de pele afetam milhões de brasileiros, e, muitas vezes, os gatilhos estão dentro da própria casa. Tapetes, brinquedos de pelúcia, produtos de limpeza, animais de estimação e até certos alimentos podem desencadear reações alérgicas graves, especialmente em crianças. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 40% da população mundial sofre com algum tipo de alergia.

Diante desse cenário, especialistas reforçam que manter o ambiente doméstico higienizado e livre de agentes alergênicos é fundamental para prevenir crises. A enfermeira e docente do IDOMED, Raquel Borges, afirma que a prevenção começa com pequenas mudanças de hábitos. “Evitar que animais durmam nos quartos com as pessoas, especialmente no caso de crianças abaixo de dois anos, é fundamental. Os pelos podem adentrar os pulmões e causar problemas graves de saúde”, alerta.

Alergias em crianças: atenção redobrada

Crianças estão entre os grupos mais vulneráveis, já que ainda não conseguem identificar ou evitar os agentes causadores das crises. Raquel explica que a alimentação adequada tem papel essencial nesse cuidado. “A alimentação deve ser livre de substâncias inflamatórias, como açúcares e massas. O aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida também é muito importante”, orienta a enfermeira.

Poeira, ácaros e limpeza consciente

Brinquedos de pelúcia, tapetes, cortinas e estofados também exigem atenção, pois acumulam poeira e ácaros, principais vilões das alergias respiratórias. “Manter brinquedos de pelúcia protegidos com sacos plásticos ajuda a evitar o acúmulo de ácaros e poeira. Além disso, é importante trocar as cortinas pelo menos uma vez por mês, evitando a sujeira acumulada”, recomenda Raquel.

Além da limpeza dos objetos, a qualidade do ar também influencia diretamente a saúde dos moradores. “Hoje existem filtros que podem ser usados para higienizar o ambiente e mantê-lo livre de bactérias, fungos e vírus. Além disso, gestos simples no dia a dia podem ajudar também, como manter portas e janelas abertas e evitar queimar lixo nos quintais. Todas essas são ações que ajudam a diminuir a exposição a ácaros e poeira”, pontua.

Produtos de limpeza: cuidado com os cheiros

Engana-se quem pensa que a limpeza em si elimina os riscos. Segundo a profissional, é necessário ter cautela com os produtos utilizados. “Produtos de limpeza com cheiros fortes devem ser evitados. Manter a casa e as superfícies limpas com panos úmidos ajuda a evitar que a poeira fique suspensa no ar”, finaliza.