Alergia alimentar: os 10 alimentos que mais causam alergia alimentar, além do camarão

O caso do influenciador potiguar, Brendo Yan, chocou a internet. Ele morreu após ingerir um bolinho de aipim recheado com camarão. Alérgico ao marisco, ele não percebeu que o petisco dado pelo vizinho tinha camarão. O caso acendeu um alerta à comunidade em geral. Você sabe o que é alergia alimentar?

A alergia alimentar ocorre quando o organismo reage de forma anormal a proteínas presentes nos alimentos, identificando substâncias inofensivas como uma ameaça, iniciando uma resposta imunológica para combatê-las. O melhor tratamento para a alergia alimentar é evitar o consumo do alimento e seus derivados. Em caso de reação simples, com sintomas como coceira ou manifestações cutâneas, o paciente deve tomar um anti-histamínico. Porém, se a reação for grave, como dificuldade respiratória ou desmaios, é necessário buscar atendimento médico imediato.

Veja quais são os 10 alimentos mais comuns que causam alergias alimentares

Os 10 alimentos mais comuns que causam alergias alimentares são: leite, frutos do mar (como camarão, caranguejo, lagosta e moluscos), peixes, frutas secas, cereais (como trigo, cevada, centeio e aveia), amendoim, ovo, soja, além de outros. Para aqueles que sofrem com a alergia, é importante substituí-los por outros alimentos seguros.

Por exemplo, o leite animal pode ser substituído por leites vegetais, como o de amêndoas ou aveia. As sementes de linhaça, chia e nozes podem substituir frutos do mar. Frango pode ser uma opção em substituição a peixes e ovos. Milho, quinoa e tapioca podem substituir cereais. Castanhas, amêndoas ou nozes podem substituir o amendoim. No entanto, é importante que essas substituições sejam orientadas por um nutricionista.