Homem é preso por tráfico de drogas em Igarapé-Açu

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no município de Igarapé-Açu, no nordeste do Pará. A ação foi realizada por equipes da Polícia Civil e ocorreu na última quinta-feira (8).

Janilson Silva Souza, de 32 anos, foi abordado após investigações que apontavam seu envolvimento com o comércio de entorpecentes na região. Com ele, os policiais encontraram uma porção de oxi, com peso aproximado de 43 gramas, além da quantia de R$ 83,00 em dinheiro, valor que, segundo a polícia, pode estar ligado à atividade criminosa.

O caso está sendo investigado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06, que trata do crime de tráfico de drogas. Janílson permanece à disposição da Justiça.