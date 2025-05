Polícia continua investigando morte de taxista durante confronto após assalto em Belém

A Polícia Civil do Pará segue investigando o assalto que resultou na morte do taxista Odinelson da Silva e de um dos suspeitos envolvidos no crime, Edilson Andre Ayres Lobato, ocorrido na tarde da última sexta-feira (9), na avenida João Paulo II, no bairro do Marco, em Belém. Até o momento, a polícia não informou se o suspeito que conseguiu fugir após o confronto foi identificado ou localizado.

Segundo as investigações, a ação criminosa começou com uma tentativa de assalto a uma sapataria e culminou em uma troca de tiros em uma loja automotiva próxima. Foi nesse local que Edilson invadiu o estabelecimento e fez o taxista refém. Odinelson, que trocava os pneus do carro no momento da ação, acabou sendo baleado e morreu no local, assim como o suspeito.

Além de Edilson, outros três homens teriam participado da sequência de crimes. Dois foram presos, enquanto o terceiro continua foragido.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob apuração da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas, de forma anônima e com garantia de sigilo, pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo WhatsApp da atendente virtual Iara, no número (91) 98115-9181.