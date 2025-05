Homem que queimou Bíblia e disse 'Deus não existe' é encontrado morto; entenda

Antonio Rocha de Sousa, de 47 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros na última quarta-feira (14), no bairro Aeroporto, em Tianguá, Ceará. Dias antes, ele publicado um vídeo em que aparecia queimando uma Bíblia e afirmando que "Deus não existe". O caso é investigado como homicídio doloso pela Polícia Civil do Ceará (PCCE).

O vídeo foi publicado no dia 4 de maio, na região da Serra da Ibiapaba, e gerou forte repercussão. Nas imagens, Antonio aparece segurando uma Bíblia e diz: "Isso aqui é uma Bíblia, que dizem que é sagrada. Olha o que ela faz diante do fogo. Ela queima. Pra mim, Deus não existe. Isso aqui é só um jeito de escravizar pessoas, de manipular. Tá na hora de acordar."

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou, em nota, que Antonio possuía antecedentes criminais por lesão corporal dolosa. Também está sendo investigado se a Bíblia usada no vídeo havia sido furtada, já que um boletim de ocorrência foi registrado no dia 10 de maio relatando o crime de furto, dano e vilipêndio de objeto de culto religioso.

O corpo da vítima foi encontrado com marcas de perfurações causadas por arma de fogo. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado (Pefoce) realizaram os primeiros levantamentos no local.

Até o momento, a Polícia Civil não confirmou se o assassinato tem relação com o vídeo divulgado nas redes sociais.