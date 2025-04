Caminhoneiro paraense morre ao ser esmagado pela própria carreta no Ceará

Um caminhoneiro paraense identificado como José Cairo da Conceição Serrão, de 41 anos, morreu ao ser esmagado pela própria carreta no estado do Ceará. O acidente de trânsito ocorreu na noite de domingo (20), no quilômetro 301 da BR-222, no município de Tianguá, na Serra da Ibiapaba. A vítima, conhecida como “Buba”, era natural de Castanhal, no nordeste do Pará.

Segundo informações iniciais, tudo aconteceu quando a carreta apresentou uma falha mecânica enquanto descia uma ladeira e parou repentinamente. Diante da situação, José Cairo teria acionado um mecânico para tentar solucionar a pane. No entanto, após o reparo, o veículo teria perdido o controle e voltado de ré, atingindo José Cairo. A vítima foi esmagada e morreu na hora. A carreta parou somente quando a carroceria atingiu o acostamento da BR.

Equipes da Perícia Forense e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para realizar os procedimentos de apuração do acidente. As investigações devem esclarecer as circunstâncias do ocorrido. José Cairo estava no local a trabalho e retornaria ao Pará nas próximas semanas.