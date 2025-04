Empresa responsável pela via onde empresário foi morto e esposa estuprada, no Pará, lamenta caso

A Concessionária Rota do Pará lamentou a morte do empresário de 45 anos, que foi assassinado a tiros após ser rendido juntamente com a esposa e a filha durante um assalto na rodovia PA-475, nas proximidades do km 50, na Vila Boa Esperança, entre os municípios de Moju e Tailândia, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na última quinta-feira (17/4), quando o carro em que a família viajava teve os três pneus furados ao passar por um buraco na estrada. Na ocasião, a esposa da vítima foi estuprada pelo criminoso na frente da filha do casal.

Com o carro imobilizado, as vítimas foram abordadas por um homem armado, que as obrigou a entrar em um matagal próximo à pista, onde todos foram amarrados, segundo a Polícia Militar. Após o abuso sexual, a mãe e a filha conseguiram se soltar e tentaram fugir junto com o empresário, mas ele foi atingido por disparos e morreu no local. O criminoso fugiu levando dinheiro e joias da família.

“Solidarizamos com os familiares das vítimas neste momento de dor e reafirmamos nosso total apoio às autoridades competentes para que o responsável seja identificado e preso o mais rápido possível”, afirmou a empresa.

Até o momento, as forças de segurança pública continuam em diligências na busca pelos envolvidos. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Abaetetuba trabalha para identificar e localizar os suspeitos. Quanto ao auxílio na investigação, a Concessionária garantiu que “tem colaborado ativamente no apoio às investigações das autoridades, fornecendo registros e informações disponíveis que possam contribuir para a elucidação do caso”.

“Reiteramos que mantemos diálogo permanente com a Polícia Militar Rodoviária para ações de operação e ampliação da segurança na rodovia. Além disso, estão previstas ações como a instalação de câmeras de monitoramento, implantação de bases avançadas e ações integradas com os órgãos de segurança pública para apoiá-los nas ações de policiamento e dar tranquilidade aos usuários da rodovia”, acrescentou.

A Concessionária Rota do Pará também informou que “assumiu recentemente, em agosto de 2024, a concessão do trecho entre Marabá e Belém, e tem trabalhado intensamente para promover melhorias na rodovia”. Desde então, tem concentrado seus esforços na execução de diversas ações emergenciais de recuperação, com foco na segurança e trafegabilidade, incluindo operação de equipes de resgate e suporte ao usuário ao longo do trecho, tapa-buracos, restauração da via, reforço na sinalização viária, além de equipes de limpeza mecanizada e roçada.

“As obras desta fase de recuperação emergencial estão previstas para serem concluídas até setembro de 2025, antecipando em 11 meses o cronograma inicialmente estipulado, com investimentos superiores a R$ 238 milhões”, comunicou a concessionária.

“Logo após essa fase, estão previstos investimentos de mais R$ 738 milhões na ampliação da rede de apoio ao usuário, na duplicação de trechos estratégicos, execução de acostamentos e restauração da rodovia, a fim de aumentar ainda mais a segurança, a fluidez e conforto da via. A Rota do Pará reforça seu compromisso de promover a modernização da rodovia e permanece dedicada à vida, à segurança e ao bem-estar de todos que transitam por nossas estradas”, concluiu.

Para a Redação Integrada de O Liberal, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra) enfatizou que o trecho da PA-475 faz parte do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Pará. E que a manutenção da via “é de responsabilidade da concessionária Rota do Pará S.A”. A Seinfra ressaltou também que irá notificar a empresa para que as providências cabíveis sejam adotadas.