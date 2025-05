Homem é morto a tiros e colide veículo contra muro de universidade em Altamira

Um homem de 25 anos foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (16), em Altamira, no sudoeste do Pará. A vítima, identificada como Maycon Soares de Souza, estava dirigindo um carro vermelho quando foi surpreendida por um atirador que estava na garupa de uma motocicleta. A motivação e autoria do crime são desconhecidas.

De acordo com informações da Polícia Militar, o criminoso se aproximou do veículo e efetuou ao menos três disparos, atingindo a região do peito de Maycon. Após ser baleado, ele perdeu o controle do carro, bateu em um semáforo e, em seguida, colidiu com o muro do campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro Brasília.

Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento próximo flagraram o momento do ataque e devem auxiliar nas investigações. Testemunhas relataram que o suspeito usava uma bolsa de entregador de aplicativo para tentar disfarçar a ação criminosa.​

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local constatou que a vítima já estava morta. Peritos da Polícia Científica estiveram no local e realizaram a análise do corpo de Maycon Soares. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Uma equipe do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) fez o guinchamento do carro, que ficou parcialmente destruído com o impacto.

Durante a perícia, uma pequena quantidade de entorpecente foi encontrada dentro do veículo. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o homicídio. Até o momento, ninguém foi preso.