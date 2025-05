Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar adolescente em Abaetetuba

Um homem foi preso preventivamente na quinta-feira (15/5), em Abaetetuba, no nordeste do Pará, por suspeita de abusar sexualmente e engravidar uma adolescente. A vítima, que na época do crime tinha 13 anos, relatou que o suspeito, além de ter tido conjunção carnal, invadiu o quarto dela e a ameaçou de morte caso falasse para alguém sobre o estupro.

Conforme o relato da jovem às autoridades, o suspeito namorava a avó dela e o último abuso sexual ocorreu em outubro do ano passado. Depois de um tempo, ela começou a sentir tontura e enjoo. Com isso, a garota decidiu realizar um exame de gravidez e foi então que descobriu a gestação.

Segundo a Polícia Civil, a vítima decidiu não continuar a gestação. A legislação brasileira não prever um limite máximo para interromper a gravidez de forma legal, mas permite que o aborto seja realizado quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, se a gravidez é ocasionada por estupro e em caso de anencefalia do feto.

Através do Conselho Tutelar comunicou o crime à PC, que passou a investigá-lo e solicitou a prisão do suspeito. Até que na quinta (15/5), durante a operação “Caminhos Seguros”, conseguiu localizar o homem em Abaetetuba e cumprir a ordem judicial de prisão preventiva. O preso foi levado até a delegacia e depois transferido ao sistema penitenciário. Ele segue à disposição da Justiça.