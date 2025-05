PM prende dupla suspeita de pilotar aeronave que transportava droga e fez pouso forçado em Altamira

Paulo Camargo Rodrigues Junior e Geovane Silva Santos foram presos pela Polícia Militar nesta sexta-feira (16/5), no município de Brasil Novo, no sudoeste do Pará. Segundo as autoridades, os dois são suspeitos de pilotar a aeronave que transportava drogas e realizou um pouso forçado na quinta-feira (15), na região do Assurini, em Altamira, também sudoeste do estado.

De acordo com a PM, a Polícia Federal comunicou à Agência de Inteligência da 4ª Companhia Independente de Missões Especiais (CIME) informações sobre a dupla. Com isso, a 4ª CIME, juntamente com agentes do 16º Batalhão Polícia Militar (16º BPM), foram atrás de Paulo e Geovane.

Após a prisão, a dupla foi encaminhada até a Delegacia de Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.

Relembre o caso

O caso ocorreu enquanto o avião sobrevoava a área conhecida como Travessão do Cajueiro e está relacionado a uma operação de combate ao tráfico de drogas conduzida pela Polícia Federal (PF) e pela Força Aérea Brasileira (FAB), com apoio das forças de segurança dos estados de Mato Grosso e Goiás. Após o pouso, a aeronave foi incendiada pelos ocupantes, que conseguiram fugir. Uma carga de entorpecentes foi apreendida.

De acordo com a Polícia Federal, a ação foi parte de uma força-tarefa voltada ao enfrentamento ao narcotráfico, que resultou na apreensão de aproximadamente 200 quilos de skunk.

As forças federais e estaduais monitoravam a aeronave desde que ela foi identificada no espaço aéreo brasileiro. A FAB passou a acompanhar o avião e, ao se aproximar do município de Altamira, iniciou o procedimento de interceptação, conforme os protocolos operacionais.