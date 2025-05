Avião faz pouso forçado e é incendiado durante operação contra o tráfico no Pará

Uma aeronave de pequeno porte realizou um pouso forçado na tarde desta quinta-feira (15) na região do Assurini, zona rural do município de Altamira, no sudoeste do Pará. O caso ocorreu enquanto o avião sobrevoava a área conhecida como Travessão do Cajueiro e está relacionado a uma ​operação de combate ao tráfico de drogas conduzida pela Polícia Federal (PF) e pela Força Aérea Brasileira (FAB), com apoio das forças de segurança dos estados de Mato Grosso e Goiás. Após o pouso, a aeronave foi incendiada pelos ocupantes, que conseguiram fugir. Uma carga de entorpecentes foi apreendida.

De acordo com a Polícia Federal, a ação foi parte de uma força-tarefa voltada ao enfrentamento ao narcotráfico, que resultou na apreensão de aproximadamente 200 quilos de skunk.

As forças federais e estaduais monitoravam a aeronave desde que ela foi identificada no espaço aéreo brasileiro. A FAB passou a acompanhar o avião e, ao se aproximar do município de Altamira, iniciou o procedimento de interceptação, conforme os protocolos operacionais.

Avião foi incendiado

Nesse momento, os ocupantes da aeronave realizaram um pouso forçado em uma área de mata, incendiaram o avião e fugiram do local antes da chegada dos agentes em solo. Apesar das chamas, parte da carga ilícita foi resgatada pelas equipes policiais, que isolaram a área e encaminharam o material apreendido para a Delegacia da Polícia Federal em Santarém, onde serão adotadas as medidas de polícia judiciária cabíveis.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os destroços da aeronave em chamas e uma cortina de fumaça densa sobre a vegetação. Nas imagens, moradores se aproximam do local e relatam que o avião estaria carregado com entorpecentes. Algumas testemunhas afirmam ainda que a aeronave foi atingida por disparos feitos por um caça da FAB antes de ser forçada a pousar.

Em um dos vídeos, uma pessoa narra que os agentes da Força Aérea solicitaram o afastamento dos curiosos para que pudessem verificar a existência de sobreviventes, analisar a carga transportada e adotar os procedimentos necessários após o pouso forçado.

As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Federal. Até o momento, os ocupantes da aeronave não foram localizados.