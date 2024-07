Polícias encontram e apreendem avião com mais de 300 kg de drogas em Pacajá

Um avião monomotor com mais de 300 kg de entorpecente do tipo oxi e cocaína foi encontrado em uma ação integrada das Polícias Civil e Militar do Pará, na noite da última segunda-feira, dia 22. A aeronave estava a 85 km do município de Pacajá, na região da vila Moça Bonita, no sudoeste paraense. A droga foi apreendida e apresentada na Delegacia de Polícia de Pacajá.

“Em mais uma ação conjunta entre as polícias civil e militar do Estado, conseguimos identificar uma aeronave que realizava o transporte de drogas dentro do nossos Estado. Por meio de denúncia da própria população, conseguimos localizar o avião, onde dentro estavam mais de 300 kg de drogas ilícitas. Nossos agentes continuam em diligências na região, a fim de identificar o piloto e os responsáveis pelas drogas”, declarou o secretário de Segurança Pública do Estado, Ualame Machado.

VEJA MAIS

Denúncia

A denúncia feita por moradores da região fez com que as equipes de segurança, de forma conjunta, saíssem em diligência e identificassem, na área de mata às proximidades da Vila Moça Bonita, em Pacajá, os destroços de uma aeronave do tipo monomotor. Na ação os agentes identificaram, aproximadamente, 270 tabletes de substância semelhante a oxi e mais 30 tabletes com substância semelhante à cocaína. No total foram apreendidas cerca de 301 kg de entorpecentes.

Os agentes continuam realizando rondas na região, com objetivo de identificar o piloto e os responsáveis pelas drogas. O material apreendido foi apresentado à Delegacia da 9º Região de Segurança, na cidade de Pacajá, para a realização dos procedimentos cabíveis.