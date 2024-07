Filho de vereador de Santarém é preso por tráfico de drogas

O filho de um vereador de Santarém, identificado como Victor Kalebe Monteiro da Silva, foi preso preventivamente no início da tarde desta quinta-feira (18/07), suspeito de tráfico de drogas. Victor é filho do vereador Carlos Silva (PODEMOS). A Polícia Civil aponta que nas investigações que Victor Kalebe faz parte de uma quadrilha de tráfico de drogas de Manaus (AM) para Santarém.

De acordo com o inquérito, na noite de 28 de junho deste ano uma operação da Polícia Militar apreendeu 60 kg de drogas escondidas em um Toyota Corolla, que estava em um porto no bairro do Uruará, em Santarém. O carro pertecia a Victor Kalebe. A Polícia diz que no momento da apreensão, Victor saiu do local e deixou o veículo.

De acordo com o superintendente da Polícia Civil do Baixo e Médio Amazônas, Jamil Casseb, a prisão preventiva de Victor Kalebe foi pedida uma semana depois do fato. Victor trabalhava nos serviços gerais de uma balsa que faz transporte entre as duas cidades.

"Agora ele irá passar por audiência de custódia. As investigações continuam, porque tem mais pessoas envolvidas, tem mais veículos a serem localizados. Há uma quadrilha atuando há alguns meses no transporte de drogas de Manaus para Santarém. Tanto para o mercado local, quanto para outros centro também do Estado e do País", explicou o superintendente.

O advogado de defesa de Victor, Luís Alberto Pixica, declarou que Victor Kalebe é inocente e que ele não estava foragido, tanto que se apresentou nesta quinta-feira para prestar depoimento. "Estamos confiantes que a Justiça logo se restabelecerá. Há várias suposições, mas não são provas. O carro ficava aberto com acesso para todo mundo. Todo mundo tinha acesso", declarou.

"Achamos que foi uma prisão muito precipitada, sem uma investigação mais contundente", destacou o advogado. "Ele afirma que não sabe de quem é essa droga, quando embarcou o carro em Manaus não tinha nada. Já tinham acionado a polícia para esse fato. Isso sugere muitas interpretações, a polícia não prendeu em flagrante. Eu pedi para que fosse intimado o Kalebe. E quando chegamos, o delegado já tinha pedido na mesma hora uma preventiva para ele, o que foi acatado pelo juiz", explicou. Luís Pixica ressaltou que tudo não passa de um grande equívoco.

Segundo o advogado, como Victor Kalebe trabalha nos serviços gerais da balsa, precisa fazer compras e utilizar o seu veículo. Por causa disso, o carro fica aberto, o que permitiu que alguém colocasse as drogas. "Existem vários interesses, a questão política neste caso pesa muito, o que está acontecendo agora é isso. Estão tentando levar para um outro lado, nada tem haver com o pai dele. O pai dele (Carlos Silva) não cometeu nenhum crime", assegurou.

Em nota, o vereador Carlos Silva se pronunciou. O vereador reforçou ser pai de família com cinco filhos e ter valores de base cristã. "Digo isso, porque com esses mesmos princípios, também criei meus filhos, sendo intransigente no que diz respeito à conduta, à moral e à idoneidade. Todos sabemos que os pais só respondem pelos atos de seus filhos quando estes são, pela lei, incapacitados civil e penalmente. Apesar de ser comum para a sociedade, os pais serem responsabilizados e julgados pelo que nossos filhos fazem, como se estes não tivessem plena capacidade de responder pelos seus atos", diz a nota.

"Como pai, estou com meu coração dilacerado pela dor. Lamento muitíssimo pelo ocorrido, como cristão estarei sempre em oração entregando nas mãos de Deus aquilo que não posso administrar. Na posição de vereador e legislador santareno tenho a consciência que as leis instituídas em nosso país, devem ser aplicadas de forma imparcial, para que ao final,seja provada a culpabilidade ou inocência de meu filho após as investigações, pois de mim meus filhos sempre tiveram os bons e melhores conselhos e a orientação correta sobre a construção do caráter humano. Foram dias terríveis, angustiantes. Mas hoje tenho a plena certeza de que Deus está como sempre esteve no controle da minha vida e de minha família e essa tempestade vai passar", completa.