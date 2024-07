Homem é preso por tráfico de drogas em Castanhal

A Polícia Civil (PC) em Castanhal prendeu em flagrante na tarde desta segunda-feira (15/07) Jadson Pires Oeiras, de 21 anos, suspeito de tráfico de drogas no município da região Nordeste do Pará. Jadson foi flagrado com 380 gramas de diferentes drogas, além de vários outros objetos utilizados para o tráfico. Ele já tinha antecedentes criminais por roubo. O homem foi preso após investigação das equipes da 12ª Seccional de Castanhal.

Jadson Oeiras foi capturado, no bairro Jardim Modelo, em posse de duas porções de cocaína em pó pesando aproximadamente 80 gramas, uma porção de pasta-base de cocaína de 100 gramas, duas porções de oxi de 200 gramas, duas balanças de precisão, uma faca, três tesouras e outros objetos conhecidos dos policiais por serem usados no tráfico de drogas.

O suspeito foi apresentado à autoridade policial plantonista da 12ª Seccional de Castanhal, para a adoção das demais providências legais. Jadson responderá por tráfico de drogas estabelecido no Art. 33 da Lei 11.343/06 com pena de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de multa.